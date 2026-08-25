Nvidia будет устанавливать ИИ-серверы на стены домов обычных людей, взамен давая им долю от прибыли, получаемой с этого сервера

Компания Nvidia запускает проект, в рамках которого предоставит некоторым домовладельцам возможность установить у себя на участке полноценный ИИ-сервер поколения Blackwell.

Ещё в апреле компания заключила партнерское соглашение с компанией SPAN, которая является поставщиком решений для интеллектуального управления энергопотреблением. И вот теперь при её поддержке и в сотрудничестве с ведущими застройщиками, такими как PulteGroup, Nvidia запускает XFRA — проект по распределенным решениям для центров обработки данных.

Создано Grok

Если максимально просто: компании будут устанавливать на внешние стены домов серверную стойку с 16 ускорителями Blackwell и четырьмя процессорами. Цена установки составляет более 250 000 долларов.

Выбирать счастливчиков компании будут сами, но нет подробностей, по каким критериям. Фактически человек соглашается разместить на стене своего дома сервер, а взамен получает, во-первых, субсидии на электричество и интернет, а во-вторых, некую долю дохода, полученного от этого сервера, но тут подробностей пока нет.

Известно, что первоначально пилотный проект будет ограничен всего примерно сотней домов, но, вполне вероятно, в будущем такое решение может стать намного более распространённым.