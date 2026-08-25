Два профиля в одном смартфоне: в национальном мессенджере Max заработали мультиаккаунты

Мессенджер Max получил возможность использовать два профиля в одном приложении. Пользователи Android могут добавлять второй аккаунт и переключаться между учетными записями без повторного ввода данных для входа. Опция может пригодиться, например, для разделения личной и рабочей переписки.

Для подключения дополнительного профиля необходимо обновить Max через RuStore, открыть «Настройки» и выбрать пункт «Добавить профиль». Затем потребуется указать номер телефона второго аккаунта, подтвердить авторизацию кодом из SMS и ввести пароль двухфакторной аутентификации. После этого новый профиль появится в настройках приложения.

Пока возможность доступна только на Android. Позднее добавить несколько профилей можно будет также в веб- и десктоп-версиях Max.

В мессенджере доступны чаты, аудио- и видеозвонки, голосовые сообщения, передача крупных файлов и денежные переводы. Также в сервисе тестируются информационные каналы и мини-приложения. По данным компании, в начале августа число зарегистрированных пользователей Max превысило 130 млн.