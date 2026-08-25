Печатные платы для смартфонов и серверов планируют массово производить в России

К 2030 году не менее десяти российских предприятий должны освоить производство печатных плат седьмого класса точности — самого высокого уровня для современной электроники. Об этом говорится в отраслевом каталоге, подготовленном «Консорциумом печатных плат» совместно с Минпромторгом и ВНИИРом, сообщает CNews.

Изображение сгенерировано ChatGPT Источник изображения: ChatGPT

В число компаний вошли «Ядро Фаб Дубна», «Резонит», «Электроконнект», «ИРЗ-Фотон», «ГРПЗ Рязань», «Электронные компоненты» («Итэлма»), «Луч», проект GS Group «Пульс развития», «Объединённые печатные платы» и «Трилайн Электроникс».

Платы седьмого класса используются в наиболее сложной электронике: смартфонах, высокопроизводительных серверах, системах хранения данных и другом вычислительном оборудовании. Их особенность — сверхвысокая плотность монтажа и проводники шириной всего в сотые доли миллиметра.

При этом технологическая возможность выпускать такие платы ещё не означает их массовое производство. Для большинства предприятий седьмой класс пока заявлен как максимальный достижимый уровень.

Самые амбициозные планы у двух проектов. «Ядро Фаб Дубна» рассчитывает полностью перейти на производство плат 5–7 классов и выпускать более 14,4 млн квадратных дециметров в год при средней конструкции из 16 слоёв. GS Group планирует ещё более крупное предприятие мощностью до 29,4 млн квадратных дециметров с возможностью изготавливать платы до 20 слоёв, хотя проект пока находится на стадии проработки.

Другие участники рынка также готовятся расширять производство. «Резонит» намерен выделить под высокоточные платы около четверти своих мощностей — свыше 3 млн квадратных дециметров ежегодно. «Электронные компоненты» планируют выпускать около 6 млн, а «Луч» — до 9 млн квадратных дециметров в год.

Главная цель программы — сократить зависимость от импорта. Сейчас около 81% продаваемых в России печатных плат приходится на зарубежную продукцию. По итогам 2024 года объём импорта оценивался в 255 млн долларов.