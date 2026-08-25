Представлен самый мощный компьютер Mac в истории — Mac Studio на M5 Ultra за 5500 долларов

Вместе с новыми Mac Mini компания Apple сегодня представила компьютер Mac Studio нового поколения — на базе однокристальных систем M5 Max и M5 Ultra. Старшая конфигурация получила до 36 процессорных и 80 графических ядер, 512 ГБ объединённой памяти с пропускной способностью 1,2 ТБ/с. Apple называет новинку самым мощным Mac в своей истории.

Mac Studio с M5 Max оснащается 18-ядерным CPU и GPU, содержащим до 40 ядер. В каждое графическое ядро интегрированы «нейронные акселераторы» (Neural Accelerators) для ускорения матричных вычислений и ИИ. Максимальный объём объединённой памяти составляет 128 ГБ, её пропускная способность — 614 ГБ/с.

По заявлениям Apple, M5 Max обеспечивает более высокую производительность в ИИ-задачах относительно M4 Max. В LM Studio обработка запросов к LLM ускорилась в 3,9 раза, генерация изображений — до 3,5 раза, а Magic Mask в DaVinci Resolve Studio — до трёх раз.

M5 Ultra мощнее, в состав платформы входит 36-ядерный CPU и 80-ядерный GPU. По сравнению с M3 Ultra многоядерная производительность CPU увеличилась на 30%, графика — на 80%, а пиковая вычислительная мощность в ИИ-задачах выросла в 4,3 раза.

Главной особенностью старшего Mac Studio стали 512 ГБ объединённой памяти. Её пропускная способность составляет 1,2 ТБ/с — на 50% больше, чем у модели предыдущего поколения. Такой объём позволяет запускать непосредственно на компьютере чрезвычайно крупные открытые большие языковые модели, которые обычно требуют серверных GPU с большим объёмом памяти.

Apple заявляет, что M5 Ultra обрабатывает запросы к LLM в LM Studio до четырёх раз быстрее M3 Ultra и до 9,8 раза быстрее M1 Ultra. Производительность генерации изображений выросла в 4,3 раза относительно M3 Ultra.

Возможности масштабирования также расширились. Несколько Mac Studio можно объединять через Thunderbolt 5. Четыре системы, по данным Apple, обеспечивают в три раза большую производительность ИИ-инференса, чем один компьютер.

M5 Ultra получила вдвое больше блоков кодирования и декодирования, чем M5 Max, что важно для профессиональной обработки видео. Старший Mac Studio способен одновременно воспроизводить до 33 потоков ProRes 422 в разрешении 8K при 30 кадрах в секунду.

Обновилась и подсистема хранения. Новая архитектура SSD основана на PCIe 6, а скорость передачи данных выросла в два раза.

Новый беспроводной чип Apple N1 добавил Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Одновременно можно подключить до восьми дисплеев либо до четырёх Studio Display XDR с разрешением 5K и частотой 120 Гц.

Компьютер работает под управлением macOS 27 Golden Gate с обновлённым Apple Intelligence и Siri AI. Для разработчиков Apple также представила новый фреймворк Core AI для локального запуска и внедрения моделей, дополняющий MLX.

Mac Studio с M5 Max стоит от $2500, а версия с M5 Ultra — от $5500. Предзаказы начали принимать сегодня, поставки стартуют 22 сентября. Топовая конфигурация с 512 ГБ объединённой памяти появится позднее — в конце октября.