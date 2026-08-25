6000 мАч, большой экран 6,9 дюйма и IP64 — за 220 долларов. Представлен Redmi 17C 5G

120-герцевый экран и камера с разрешением 50 Мп

Xiaomi официально представила Redmi 17C 5G — версию бюджетного Redmi 17C с поддержкой сетей пятого поколения. Смартфон построен на SoC MediaTek Dimensity 6300. Объем ОЗУ составил 4 ГБ, флеш-памяти UFS 2.2 — 64 или 128 ГБ.

Redmi 17C 5G оснащён 6,9-дюймовым экраном IPS с разрешением HD+ и частотой обновления до 120 Гц. Пиковая яркость составляет 810 нит. Разрешение фронтальной камеры — 8 Мп, основной — 50 Мп.

Аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 33 Вт. Смартфон также получил защиту корпуса IP64, стандартный разъем для наушников и поддержку карт памяти microSD. В качестве программной платформы выступает HyperOS 3 на базе Android 16.

В Сингапуре Redmi 17C 5G оценили в 279 сингапурских долларов — это примерно $220.