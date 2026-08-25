Быстрее Усейна Болта (и любого другого человека): робот пробежал стометровку за 8,86 секунды

Человекоподобный робот Tiangong установил новый рекорд соревнований в беге на 100 метров: он преодолел дистанцию за 8,86 секунды. Результат был показан 25 августа в полуфинале вторых Всемирных игр человекоподобных роботов.

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Разработкой Tiangong занимается Пекинский инновационный центр человекоподобной робототехники. Робот уже успел обновить собственный результат по ходу нынешних соревнований: на церемонии открытия он пробежал стометровку за 9,39 секунды, а в полуфинале улучшил время сразу на 0,53 секунды.

Для сравнения, официальный мировой рекорд среди людей принадлежит Усэйну Болту и составляет 9,58 секунды.

Вторые Всемирные игры человекоподобных роботов заметно выросли относительно первого турнира. В соревнованиях участвуют 666 команд и 2056 роботов из 16 стран на шести континентах. Число команд увеличилось на 138%, а количество роботов выросло примерно в четыре раза.

Программу также расширили с 26 до 51 дисциплины. Всего запланирован 1301 матч: 30 дисциплин относятся к спортивно-соревновательным, ещё 21 моделирует практические сценарии использования роботов.

Помимо бега, роботы соревнуются в прыжках в длину, тяжёлой атлетике, перетягивании каната и настольном теннисе. Практические испытания имитируют работу на производстве, складах, в гостиницах, домах и при пожарно-спасательных операциях.

Отдельные соревнования посвящены ловкости роботизированных кистей. Машинам необходимо выполнять тонкие операции — взвешивать порошок, брать мелкие предметы пинцетом и открывать бутылки. Таким образом, организаторы проверяют не только скорость и физическую мощность гуманоидов, но и их способность выполнять повседневные и промышленные задачи.