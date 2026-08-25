Intel скатилась в 1995 год: доля «синих» на рынке x86-процессоров упала до минимума за 31 год

Доля Intel на мировом рынке x86-процессоров опустилась ниже 70% впервые за 31 год. По данным Mercury Research за второй квартал 2026 года, Intel контролировала 69,3% рынка. Доля AMD, соответственно, увеличилась до 30,7%.

За год доля Intel сократилась на 6,5%, а относительно предыдущего квартала — примерно на 1%. В последний раз показатель компании находился ниже отметки 70% в 1995 году.

Если учитывать заказные процессоры и CPU для встраиваемых систем, разрыв между гигантами становится ещё меньше: Intel — 65,9%, AMD — 34,1%.

На рынке процессоров для ПК AMD достигла рекордных 30,3% — рост на 6,4% в годовом выражении. В сегменте настольных процессоров AMD уже занимает 34,9% против 65,1% у Intel. В сегменте CPU для ноутбуков разрыв больше — 28,9% у AMD и 71,1% у Intel.

Особенно заметно усиление AMD в серверах. По стандартной методике Mercury Research доля Intel составляет 65,5%, AMD — 34,5%. Однако методы классификации продукции двух компаний различаются: Intel включает в серверную статистику некоторые встраиваемые процессоры для сетевого оборудования и систем хранения, а AMD относит подобные CPU к другим категориям.

После корректировки на эту разницу оценочная доля AMD на рынке серверных процессоров достигает 46,4%, а Intel — 53,6%. За год AMD смогла прибавить в этой нише сразу 9,2%. Независимые оценки Jon Peddie Research также указывают на рост доли AMD в серверном сегменте.

Падение рыночной доли происходит несмотря на признаки восстановления бизнеса Intel: во втором квартале выручка её подразделения центров обработки данных выросла на 59% в годовом сравнении.