Интернет и мобильную связь в России можно будет оплачивать цифровыми рублями

МТС, «Мегафон» и «Ростелеком» уже работают над такой возможностью

Крупнейшие российские операторы связи — МТС, «Мегафон» и «Ростелеком» —готовятся принимать цифровые рубли в качестве оплаты своих услуг, сообщают «Ведомости». Возможность появится на фоне начала масштабного внедрения новой формы национальной валюты с 1 сентября 2026 года.

В МТС сообщил, что с 1 сентября абоненты смогут расплачиваться цифровыми рублями в приложении «Мой МТС» и интернет-магазине компании. В дальнейшем новый способ оплаты будет доступен в сервисах с интегрированным платёжным модулем «МТС Pay». По механике операция будет напоминать оплату через Систему быстрых платежей.

«Ростелеком» также готовится к внедрению цифрового рубля и уже выбрал для проекта банк-партнёр. На первом этапе цифровые рубли можно будет использовать для разовых платежей на официальном сайте компании. Позднее поддержку планируют добавить в личный кабинет и другие сервисы оператора.

«Мегафон» рассматривает цифровой рубль в качестве дополнительного способа оплаты. Делать его единственным или принудительно переводить абонентов с привычных банковских платежей на новую систему на старте не планируется.

Цифровой рубль является третьей формой российской национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Все операции будут проходить через платформу Банка России. Пользователю понадобится специальный цифровой кошелёк: открыть и использовать его можно будет через приложения банков. При этом у одного человека сможет быть только один такой кошелёк.

Деньги можно будет переводить между обычным банковским счётом и цифровым кошельком. Таким образом, для конечного пользователя отдельное приложение Центробанка не потребуется.

Масштабное внедрение системы будет проходить поэтапно. С 1 сентября 2026 года операции с цифровым рублём должны обеспечить крупнейшие банки, а принимать его обязаны торговые компании с годовой выручкой более 120 млн рублей. С сентября 2027 года требования распространятся на банки с универсальной лицензией и бизнес с выручкой свыше 30 млн рублей, а следующий этап запланирован на 2028 год.