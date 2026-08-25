Титановый корпус, 290 дней на одной зарядке, регистрация ЧСС, SpO2 и ЭКГ, спутниковая связь и GPS. Представлены флагманские умные часы Garmin Fenix 9 Pro

Garmin представила флагманские смарт-часы Fenix 9 Pro. Новинка выполнена в корпусе из титанового сплава, получила яркий экран AMOLED, а также опциональные LTE и спутниковую связь.

Fenix 9 Pro выпускаются в размерах 43, 47 и 51 мм. Младшая модель получила 1,3-дюймовый экран, средняя — 1,4-дюймовый, а 51-мм версия с AMOLED оснащена панелью диагональю 1,5 дюйма. Пиковая яркость AMOLED достигает 3000 нит.

Для версий 47 и 51 мм Garmin также предлагает трансфлективный MiP-дисплей с интегрированными солнечными элементами. Он уступает AMOLED по цветопередаче, зато значительно увеличивает время автономной работы. В этом плане особняком стоит 51-миллиметровая версия Fenix 9 Pro Solar. В обычном режиме Garmin заявляет до 57 дней работы против 31 дня у AMOLED-версии. В энергосберегающем режиме показатель может достигать 291 дня при достаточном количестве солнечного света.

Корпус Fenix 9 Pro полностью изготовлен из титана и стал немного тоньше относительно предыдущего поколения. Часы отвечают требованиям стандарта 10 ATM и рассчитаны на погружения с аквалангом на глубину до 40 метров. Объём встроенной памяти увеличился вдвое и теперь составляет 64 ГБ.

Опционально часы доступны в исполнении inReach с LTE-модемом и спутниковой связью. Она позволяет использовать коммуникационные возможности вдали от обычных мобильных сетей, однако для соответствующих сервисов потребуется отдельная подписка.

Среди новых программных функций появилась Garmin Epic. Она позволяет объединять несколько активностей за разные дни в одно путешествие, добавляя к нему фотографии и статистику жизненных показателей. Garmin также заявляет более плавную работу интерфейса, особенно при взаимодействии с топографическими картами.

Встроенный LED-фонарик теперь умеет светить белым, красным и зелёным. При этом датчик здоровья остался прежним — Elevate 5 измеряет пульс, насыщение крови кислородом и температуру кожи, а также позволяет снимать ЭКГ. Сохранились GPS-навигация, NFC с Garmin Pay и широкий набор функций для спорта и активного отдыха.

Garmin Fenix 9 Pro AMOLED в размерах 43 и 47 мм, а также Fenix 9 Pro Solar 47 мм стоят от $1100. Версии на 51 мм с AMOLED или MiP Solar оценены в $1200. За модификацию inReach с LTE и спутниковой связью потребуется доплатить $100. Открытые продажи стартуют 28 августа.