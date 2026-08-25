GeForce RTX 4090 «потеряла» 1,5 ГБ видеопамяти из-за деградации модулей VRAM, но Gigabyte не признала это гарантийным случаем

Владелец Gigabyte GeForce RTX 4090 Windforce V2 сообщил о прогрессирующей деградации видеопамяти своей видеокарты. По его словам, диагностические инструменты фиксируют неисправимые ошибки GDDR, из-за чего из доступных 24 ГБ VRAM фактически пропало около 1,5 ГБ (если точнее, доступно 23 028 МБ из 24 564 МБ).

Видеокарта была приобретена у авторизованного продавца в Румынии в ноябре 2023 года и остаётся на гарантии до ноября 2026-го. Пользователь Reddit под ником Ok-Dimension-741 утверждает, что уже трижды отправлял RTX 4090 в сервис Gigabyte, однако производитель каждый раз возвращал устройство, не обнаружив неисправности, требующей замены.

При этом тесты, проведённые самим владельцем, показывают другую картину. В журнале событий Windows на трёх отдельных разделах системы фиксировались неисправимые ошибки памяти GDDR. Тест VRAM в программе OCCT, по словам пользователя, зарегистрировал около 4,7 млн ошибок всего за 15 секунд.

На проблему также указывают диагностические данные Nvidia о механизме Row Remapper. Он позволяет GPU выводить из использования дефектные участки видеопамяти, переназначая обращения на резервные строки. Само наличие переназначений не обязательно означает немедленный отказ видеокарты, однако рост их количества вместе с неисправимыми ошибками может свидетельствовать о деградации памяти.

Претензия владельца заключается в том, что сервис Gigabyte якобы использует в том числе нагрузочные тесты вроде FurMark. Такие программы хорошо выявляют проблемы с GPU под высокой нагрузкой, но не обязательно воспроизводят специфические ошибки VRAM. В ходе одного из обращений компания, по словам пользователя, заменила термоинтерфейс и вернула ему ту же видеокарту.

Поскольку RTX 4090 по-прежнему загружается и способна работать в обычных сценариях, Gigabyte, как утверждается, не признаёт наличие аппаратного дефекта видеопамяти. Пользователь тем временем опасается дальнейшего ухудшения её состояния и окончания гарантийного срока.

В результате владелец обратился в службу защиты прав потребителей. Он добивается того, чтобы при рассмотрении гарантийного случая Gigabyte учитывала данные Row Remapper и специализированных тестов VRAM, а не только результаты обычных тестов.