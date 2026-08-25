Вышла шестая бета-версия One UI 9.0 для Samsung Galaxy S26, Galaxy S26 Plus и Galaxy S26 Ultra

Samsung выпустила шестую бета-версию оболочки One UI 9.0 для смартфонов серии Galaxy S26 — Galaxy S26, S26 Plus и S26 Ultra. Размер обновления, обозначенного номером S94xBXXU4ZZHE, составляет 851 МБ. Первая волна развертывания началась в Индии, в ближайшее время доступ к прошивке получат пользователи в Южной Корее и США. Шестая бета-версия указывает на то, что разработка системы находится на финальной стадии, и компания фокусируется на устранении критических ошибок перед финальным релизом.

В новой версии ПО исправлены ошибки отображения виджетов: речь идет о виджете «Now Brief» (краткие сводки новостей и событий) и виджете камеры.Устранен баг, вызывавший ошибки отображения на главном экране. Реализовано важное исправление для мобильных фотографов: исправлена проблема, из-за которой при съемке в режиме Expert RAW (24 Мп) изображения сохранялись некорректно или по-разному при использовании определенных фокусных расстояний.

Данных о том, когда выйдет финальная версия One UI 9.0 для линейки Galaxy S26, пока нет.