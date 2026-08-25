В России начали продавать Geely Coolray Sport — 2,775 млн рублей

Расширенный зимний пакет, спойлер с эмблемой «S» и красные суппорты

Geely начала российские продажи новой комплектации компактного кроссовера Coolray — Sport. Она стала базовой и самой доступной версией модели, при этом сохранила прежнюю силовую установку и ряд элементов оформления топового исполнения. Цена составляет 2,775 млн рублей.

Под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 147 л.с. Он сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя «мокрыми» сцеплениями. Привод, как и у всех Coolray, передний.

Несмотря на статус начальной комплектации, Coolray Sport получил полностью светодиодную оптику, контрастную чёрную крышу, 18-дюймовые чёрные легкосплавные диски, красные тормозные суппорты, спортивное оформление диффузора и крупный спойлер с эмблемой «S». Вместе с новой версией палитру кузова расширили серебристым металликом и красным цветом.

Для российских условий предусмотрен расширенный зимний пакет. Обогреваются руль, передние и задние сиденья, зеркала, зона покоя стеклоочистителей и форсунки омывателя лобового стекла.

В салоне — цифровая панель приборов с экраном диагональю 8,8 дюйма, мультимедийная система с экраном диагональю 14,6 дюйма, программной платформой Flyme и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. В оснащение также входят однозонный климат-контроль, аудиосистема с шестью динамиками, камера заднего вида, задние парковочные датчики, бесключевой доступ и дистанционный запуск двигателя.

Сиденья отделаны чёрной экокожей с красной прострочкой. Регулировки в базовом Sport механические: водительское кресло настраивается в шести направлениях, пассажирское — в четырёх.