Ростех рассказал о будущей ракете «Воронеж»: 13 двигателей и повторный запуск в космосе

Объединённая двигателестроительная корпорация Ростеха создала полноразмерный макет нового жидкостного ракетного двигателя НК-3 тягой 4,5 тонны. Он предназначен для перспективной сверхлёгкой ракеты-носителя «Воронеж», которая разрабатывается для вывода малых спутников на орбиту.

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В ОДК называют НК-3 первым отечественным ракетным двигателем такого класса. При его создании используется как проверенный технологический задел, так и полностью новые компоненты. Прототип камеры основан на решениях серийного РД-107А, применяемого на ракетах семейства «Союз». При этом насосы окислителя и горючего, турбина, газогенератор и автоматика проектируются с нуля.

Эскизное проектирование НК-3 уже завершено, сейчас специалисты готовят рабочую конструкторскую документацию. Следующим этапом станет производство полноценных опытных двигателей и проведение огневых испытаний.

Сверхлёгкая ракета «Воронеж» получит сразу 13 НК-3. На первой ступени установят связку из 12 двигателей, а на второй — один НК-3 с адаптированным для работы в вакууме высотным соплом. Двигатель второй ступени сможет запускаться дважды, что расширит возможности по формированию требуемой орбиты.

Для управления траекторией часть двигателей первой ступени, а также двигатель второй получат механизмы управления вектором тяги.

При производстве сложных корпусных деталей НК-3 планируют активно применять аддитивные технологии. В ОДК рассчитывают, что 3D-печать позволит уменьшить количество производственных операций, ускорить отработку конструкции и снизить итоговую стоимость двигателя.

Заказчиком проекта выступает компания «3Д Исследования и разработки», создающая саму ракету «Воронеж». Она ориентирована на рынок запусков малых космических аппаратов, где сверхлёгкие ракеты позволяют организовывать отдельные миссии без необходимости ждать места в качестве попутной нагрузки на более тяжёлых носителях.

Серийно выпускаемых сверхлёгких ракет-носителей в России сейчас нет. В ОДК рассчитывают использовать накопленный опыт производства двигателей для снижения стоимости разработки и создания конкурентоспособного решения для коммерческого рынка космических запусков.

Публичная презентация полноразмерного макета НК-3 состоится на форуме «Технопром».