Понимает 140 языков и дружит с ChatGPT, Grok, Claude и Gemini. Представлен ИИ-диктофон Boya Notra Neo

Записывает разговоры до 20 часов, распознаёт речь, различает говорящих, составляет конспекты и позволяет искать информацию в старых записях с помощью ИИ.

Boya представила компактный диктофон Notra Neo с функциями искусственного интеллекта, способный автоматически записывать разговоры, телефонные и Bluetooth-звонки, а затем превращать их в текст и структурированные заметки. Устройство размером 63 × 63 × 8 мм весит всего 34,5 г, поддерживает магнитное крепление и совместимо с MagSafe.

Два MEMS-микрофона и VPU обеспечивают круговой захват звука с расстояния до 5 метров, а система шумоподавления снижает посторонние шумы до 30 дБ. Одного заряда хватает максимум на 20 часов записи, а в режиме ожидания устройство может работать до 365 дней.

Главная особенность Notra Neo — распознавание речи более чем на 140 языках с автоматическим определением говорящих. ИИ способен создавать краткие пересказы, выделять ключевые мысли, составлять списки задач и даже строить интеллект-карты. Функция Ask AI позволяет искать нужную информацию в старых записях. Поддерживаются ChatGPT, Grok, Claude и Gemini.

Диктофон оснащён 8 ГБ встроенной памяти, синхронизируется через приложение и веб-сервис, а записи можно экспортировать в MP3, WAV, DOCX, PDF, TXT, Markdown и SRT.

Предзаказы уже открыты, поставки начнутся 4 сентября.