Китай собирается выпускать в Европе 1,5 млн авто ежегодно, Брюссель хочет заставить их использовать европейские комплектующие

Китайские автопроизводители только начинают масштабную экспансию в Европе, но местное производство уже быстро набирает обороты.

По прогнозу Global Mobility, в 2026 году компании BYD, Leapmotor и Chery выпустят на европейских предприятиях около 90 000 автомобилей. К 2030 году показатель может вырасти до 1 млн машин в год, а к 2035-му — до 1,5 млн.

Однако европейские власти хотят не допустить превращения континента в площадку для простой сборки автомобилей из китайских комплектующих. В рамках Industrial Accelerator Act (IAA) планируется установить требования к доле европейских деталей и компонентов в машинах, выпускаемых на территории ЕС.

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BYD готовится запустить производство в Венгрии и рассматривает строительство завода в Испании. В Испании уже собирают автомобили марок Omoda и Jaecoo, а Leapmotor вскоре начнёт выпуск электромобилей на предприятии Stellantis в Сарагосе. Geely планирует производить машины в Валенсии совместно с Ford.

Главный стимул локализации для китайских компаний — желание избежать высоких импортных пошлин. Но если ЕС заставит производителей активнее использовать европейские комплектующие, китайским брендам придётся значительно увеличить инвестиции. Особенно это может затронуть BYD, которая отличается высокой вертикальной интеграцией и производит значительную часть компонентов самостоятельно.