Китайцы нашли способ «воровать» электроэнергию для зарядки электромобилей

В Китае преступники нашли необычный способ красть электроэнергию для зарядки электромобилей — и за месяц успели нанести ущерб более чем на 400 000 юаней или около 60 000 долларов. Схема строилась на функции «сначала зарядка, потом оплата», предусмотренной приложением одного из производителей электромобилей.

Мужчина по имени Лян вместе с владельцем электромобиля Чжаном обнаружил уязвимость в системе субаккаунтов. Лян приобрёл более 870 виртуальных мобильных номеров, а Чжан за 800 юаней в день создавал дополнительные аккаунты, дважды пополнял их, а затем отвязывал. Полученные таким образом бесплатные зарядные сессии Лян продавал водителям грузовиков за 80–120 юаней.

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Лян рассказал, что для полной зарядки тяжелого грузовика требуется около 600 киловатт-часов электроэнергии, а сама зарядка занимает 3 часа. Поэтому у преступников быстро появились постоянные клиенты.

С апреля злоумышленники массово создавали фиктивные субаккаунты. 20 мая система защиты компании обнаружила аномальную активность и передала информацию полиции. Ляна и Чжана задержали. Прокуратура Пудуна квалифицировала их действия не как кражу электроэнергии, а как мошенничество и одобрила их арест.

Оба подозреваемых заявили о готовности возместить ущерб. Жена Ляна выставила семейный дом на продажу, чтобы компенсировать компании потери.