«Кто знает, что будет на Земле?». Глава Роскосмоса заявил, что Луна может стать «резервным домом» для человечества в случае катастрофы на Земле

Человечество с высокой вероятностью в будущем освоит Луну, а затем приступит к колонизации Марса, считает глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. По его мнению, нынешнее поколение может застать первые лунные миссии с созданием постоянной инфраструктуры, необходимой для длительного присутствия людей. Об этом он рассказал в интервью Telegram-каналу «Юнашев LIVE».

Баканов рассматривает Луну не только как научный объект, но и как потенциальное резервное место для человечества в случае масштабных природных или техногенных катастроф на Земле. Он отметил, что для такого сценария необходима возможность автономного существования человека за пределами нашей планеты.

«Кто знает, что будет на Земле? Какие техногенные и природные катастрофы [произойдут]? Всегда должен быть резервный вариант, куда человечество могло бы "переехать". И это без космоса сделать будет невозможно. Первый этап - это Луна», — сказал Дмитрий Баканов в комментарии Telegram-каналу «Юнашев Live».

Первым этапом должно стать освоение технологий жизнеобеспечения на Луне. В частности, предстоит научиться обеспечивать людей воздухом, водой, энергией и другими ресурсами на протяжении длительного времени без постоянной поддержки с Земли. В дальнейшем это может привести к созданию более автономных замкнутых экологических систем.

Россия уже участвует в проектах, связанных с будущей лунной инфраструктурой. В мае 2025 года Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация подписали меморандум о сотрудничестве при строительстве электростанции для Международной научной лунной станции. На ней планируется проводить фундаментальные исследования и испытывать технологии длительной автономной эксплуатации. В перспективе проект предполагает присутствие человека.

После Луны следующим крупным направлением освоения космоса Баканов называет Марс. При этом глава Роскосмоса признаёт, что нынешний технологический уровень пока не позволяет реализовать полномасштабную колонизацию других небесных тел. По его оценке, развитие космических технологий в конечном итоге должно сделать такие проекты возможными.

В рамках разговора глава Роскосмоса также прокомментировал демонтаж стартового комплекса для российских ракет «Союз» на космодроме Куру во Французской Гвиане. Баканов назвал решение демонтировать сооружение странным, отметив, что комплекс обеспечил десятки успешных запусков и представлял собой работоспособный объект инфраструктуры.

При этом, по его словам, прекращение эксплуатации Куру не лишает Россию возможности запускать «Союзы». Ракеты этого семейства продолжают стартовать с трёх космодромов — Байконура, Плесецка и Восточного. Роскосмос намерен сосредоточиться на использовании доступной России стартовой инфраструктуры.

Таким образом, российская космическая программа, согласно обозначенным Бакановым приоритетам, должна одновременно поддерживать существующие средства выведения и развивать технологии для более дальних пилотируемых миссий — прежде всего для создания инфраструктуры на Луне с дальнейшей перспективой освоения Марса.