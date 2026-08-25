В Ленинградской области построили полигон для испытания технологий ВСМ

РЖД и «Нацпроектстрой» завершили создание полигона для испытаний ключевых технологий первой высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Полигон построили в Ленинградской области на перегоне Саблино – Тосно Октябрьской железной дороги. Сообщается, что на нём под нагрузкой от «Сапсанов» протестируют конструкцию пути в сборке — от земляного полотна до безбалластного основания и рельсов, а также самые большие в стране стрелочные переводы и цифровые системы управления движением поездов.

Полигон для испытания технологий ВСМ в Ленинградской области Источник изображения: Нацпроектстрой

При безбалластной конструкции основания железнодорожного пути отсутствует традиционный балластный слой (обычно из щебня), а для распределения нагрузки от рельсов используется более жёсткое и прочное основание, например, монолитная бетонная плита. В «Нацпроектстрое» рассказали, что преимущество российского безбалластного пути перед зарубежными решениями – возможность оперативного ремонта. Для этого в нижней части рельсовых бетонных плит нанесён упругий полимер. Композитная конструкция позволяет выправлять положение элементов пути в случае просадок земляного полотна. На ВСМ подобные операции можно будет проводить в минимальные ночные окна, заявили в компании.

Полигон для испытания технологий ВСМ в Ленинградской области Источник изображения: Нацпроектстрой

Также на полигоне впервые в России смонтированы инновационные стрелочные переводы, рассчитанные на движение поездов со скоростью до 400 км/ч по прямому направлению и до 120 км/ч — по боковому. Протяжённость такой стрелки составляет 118 метров, чтобы ее перевести нужно сразу 8 инновационных электроприводов ПВ-ЭЛ и 11 устройств контроля. Ими управляет отечественный аппаратно-программный комплекс, который автоматически и дистанционно переводит стрелки, а также может проводить непрерывную диагностику их состояния.

Мы уже писали о строительстве опытного полигона длиной 1200 м для испытаний инфраструктуры ВСМ на перегоне Саблино – Тосно. Теперь объект завершён и готов к тестированию ключевых элементов магистрали. Также мы рассказывали об испытаниях стрелочного перевода на скорости 400 км/ч и о ходе строительства ВСМ Москва – Санкт-Петербург с участием более 28 тысяч человек.