Sony Xperia 10 VIII без выреза в экране, с microSD и 3,5 мм показали вживую сразу после анонса

Sony сохранила в Xperia 10 VIII функции, от которых другие производители давно отказались

Sony представила Xperia 10 VIII, о чем мы уже сообщали, а теперь появились живые фото новинки, которая получила 6,1-дюймовый LTPS OLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой 120 Гц.

Яркость выросла на 50% относительно предшественника, а встроенные в верхнюю и нижнюю рамки стереодинамики стали на 30% громче.

За производительность отвечает Snapdragon 6 Gen 3 в сочетании с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Последнюю можно расширить картой microSD — и это одна из главных особенностей Xperia 10 VIII. Sony также сохранила 3,5-мм разъём для наушников, который сегодня встречается всё реже.

Основная камера на 50 Мп дополнена 13-Мп сверхширокоугольником, а ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Поддерживается зарядка мощностью 30 Вт. Сканер отпечатков встроен в кнопку питания, а корпус выдержан в традиционном минималистичном стиле Xperia.

Цена новинки в Великобритании составила 549 фунтов стерлингов.