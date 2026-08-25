Sony Xperia 10 VIII без выреза в экране, с microSD и 3,5 мм показали вживую сразу после анонса
Sony сохранила в Xperia 10 VIII функции, от которых другие производители давно отказались
Sony представила Xperia 10 VIII, о чем мы уже сообщали, а теперь появились живые фото новинки, которая получила 6,1-дюймовый LTPS OLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой 120 Гц.
Яркость выросла на 50% относительно предшественника, а встроенные в верхнюю и нижнюю рамки стереодинамики стали на 30% громче.
За производительность отвечает Snapdragon 6 Gen 3 в сочетании с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Последнюю можно расширить картой microSD — и это одна из главных особенностей Xperia 10 VIII. Sony также сохранила 3,5-мм разъём для наушников, который сегодня встречается всё реже.
Основная камера на 50 Мп дополнена 13-Мп сверхширокоугольником, а ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Поддерживается зарядка мощностью 30 Вт. Сканер отпечатков встроен в кнопку питания, а корпус выдержан в традиционном минималистичном стиле Xperia.
Цена новинки в Великобритании составила 549 фунтов стерлингов.
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