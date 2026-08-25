ИИ-кнопка и интерактивная панель: в России стартовали продажи Infinix Hot 70 Pro 5G
Цена от 24 тысяч рублей
Компания Infinix представила на российском рынке смартфон Hot 70 Pro 5G. Модель получила несколько отличий от базовой версии серии, включая интерактивную панель рядом с камерами, отдельную кнопку для запуска ИИ-инструментов и дисплей с частотой обновления до 144 Гц.
Задняя панель может подсвечиваться при звонках и других событиях, а воспроизведение музыки дополняется световыми эффектами. В специальном приложении доступны различные анимации и мини-игры, которыми можно управлять наклонами устройства.
Боковая кнопка открывает «Умные закладки», которые распознают информацию на экране и предлагают сохранить ее в календарь, контакты или почту. Долгое нажатие запускает ИИ-ассистента Folax. Сохраненные заметки, скриншоты и другие материалы автоматически объединяются в «Базе знаний».
Основная камера построена на сенсоре Sony IMX882 на 50 Мп. Предусмотрены режимы «Влог» и «Живое фото», ИИ-инструменты позволяют удалять объекты и расширять фон снимка.
За производительность отвечает MediaTek Dimensity 7100. Смартфон оснащен 6,76-дюймовым FHD+ ЖК-экраном с частотой 144 Гц и аккумулятором на 6000 мА·ч с поддержкой зарядки 45 Вт.
В России Hot 70 Pro 5G будет продаваться в черном и синем цветах. Версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти стоит 24 тысячи рублей, вариант на 256 ГБ — 26 тысяч рублей.
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