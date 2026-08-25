Фотофлагман Vivo X500 Pro Max получит стабилизацию высочайшего класса

Новая система стабилизации должна улучшить не только видео, но и качество ночных снимков

Vivo раскрыла новую особенность флагманского X500 Pro Max, который представят в сентябре. Основная камера смартфона получит систему стабилизации с диапазоном до 3°, выполненную на уровне механического подвеса. По словам представителя компании Хань Бочао, это вдвое больше, чем у предшественника.

Стабилизация получила рейтинг CIPA 7.0 — такой же показатель имеет перископическая камера Vivo X300 Ultra, но теперь аналогичная технология появится именно в основном модуле.

Разработчики отмечают, что преимущество проявится не только при съёмке видео. Более эффективная стабилизация позволяет использовать более длинную выдержку без смазывания изображения. Это особенно важно ночью: сенсор получает больше света, а фотографии могут получаться менее шумными и детализированными.

Система будет работать в связке с 50-Мп основным сенсором, разработанным совместно с Sony. Камера получила название Zeiss Ultra Dynamic Main Camera. Следующим Vivo обещает раскрыть подробности о телеобъективе Thanos Telephoto.

Линейка X500, X500 Pro и X500 Pro Max дебютирует в сентябре.