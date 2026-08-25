Роскосмос: новый Центр управления Российской орбитальной станцией почти готов

Он находится на территории Национального космического центра в Москве

Центр управления полётами будущей Российской орбитальной станции в Москве технически практически готов. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, пишет ТАСС cо ссылкой на интервью Баканова Telegram-каналу «Юнашев LIVE». Именно отсюда в перспективе планируется управлять Российской орбитальной станцией (РОС). Новый ЦУП размещён на территории Национального космического центра в районе Филёвский Парк.

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НКЦ должен стать одним из главных центров управления российской космической инфраструктурой. Помимо РОС, здесь планируется разместить центры управления орбитальными группировками спутников связи, навигации и дистанционного зондирования Земли.

На территории комплекса также появятся лаборатории для разработки перспективной космической техники. Роскосмос планирует использовать при проектировании в том числе технологии искусственного интеллекта.

Российская орбитальная станция должна в перспективе стать национальной пилотируемой платформой России на околоземной орбите. Подготовка нового ЦУП является частью наземной инфраструктуры, необходимой для её будущей эксплуатации.