Компактный экран 6,1 дюйма без вырезов, IP68, 5000 мАч и фирменная камера Sony. Представлен Sony Xperia 10 VIII за 600 евро, и это, фактически, Xperia 10 VII

Экран стал ярче, динамики — громче, и это практически все новшества

Sony представила Xperia 10 VIII — свой новый смартфон среднего уровня. Правда, нового в нем мало, во многом Xperia 10 VIII — все тот же Xperia 10 VII. При этом цена немалая — 600 евро. Продажи должны стартовать во второй половине сентября.

Xperia 10 VIII сохранил 6,1-дюймовый экран OLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Главное изменение тут — увеличенная на 50% яркость, хотя её конкретное пиковое значение Sony не раскрывает.

Фронтальные стереодинамики по-прежнему расположены в верхней и нижней рамках дисплея, однако теперь, по данным производителя, они стали на 30% мощнее.

Аппаратная платформа не изменилась. Xperia 10 VIII вновь получил Snapdragon 6 Gen 3 в сочетании с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Sony сохранила слот microSD, на месте остался и классический 3,5-мм разъём для проводных наушников.

Камеры также практически полностью перешли от предшественника. В блоке основной камеры — 50-мегапиксельный главный модуль и 13-мегапиксельный датчик в составе сверхширокоугольной камеры. Телеобъектива нет. Зато есть защита IP68.

Аккумулятор имеет ёмкость 5000 мА·ч и поддерживает проводную зарядку мощностью до 30 Вт. Увеличивать батарею или скорость зарядки по сравнению с предыдущим поколением Sony не стала.

Xperia 10 VIII поставляется с Android 16 и близким к стандартному Android интерфейсом Sony. Компания обещает четыре крупных обновления операционной системы. Смартфон выйдет в трёх цветах: белом, сером и лиловом.