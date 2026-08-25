Xiaomi привезла в Россию бытовую технику Mijia: названы цены

Устройства интегрируются с экосистемой умного дома через приложение Xiaomi Home и получают обновления по беспроводной сети

Компания Xiaomi начала официальные продажи в России бытовой техники под собственным брендом Mijia. С 25 августа 2026 года покупателям доступны многодверный холодильник Mijia Refrigerator Cross Door 451L и стиральная машина с сушкой Mijia Front Load Washer Dryer Pro 10.5kg.

Холодильник получил общий объем 451 л и несколько температурных зон, включая регулируемое отделение iFresh с диапазоном от -1 до 5 °C. Предусмотрены режимы Auto, Super Cool и Super Freeze. Технология Ag⁺ предназначена для снижения количества бактерий и посторонних запахов. Модель поддерживает подключение к Xiaomi Home, где можно менять настройки и получать уведомления, в том числе об открытой дверце.

Стиральная машина рассчитана на загрузку до 10,5 кг и совмещает стирку с сушкой. Глубина корпуса составляет 570 мм. Система Dual Auto Dosing самостоятельно рассчитывает количество моющего средства и кондиционера. Среди доступных программ — быстрая стирка за 12 минут, цикл Smart Wash продолжительностью 36 минут и стирка с сушкой до 3 кг белья за 180 минут. Паровая обработка используется для дополнительной гигиены и уменьшения складок.

Цена холодильника начинается от 80 тысяч рублей, стиральной машины — от 48 тысяч рублей. Гарантия на устройства составляет 24 месяца.