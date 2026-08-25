В России стартовали продажи кроссовера Jeland J7 «Престиж +» с расширенным оснащением

Российский бренд Jeland начал продажи кроссовера J7 в новой комплектации «Престиж +». Автомобиль предлагается с передним или полным приводом. Стоимость переднеприводной версии с учетом программы трейд-ин составляет 3 млн рублей, полноприводной — 3,3 млн рублей.

Новое исполнение отличается от версии «Престиж» 19-дюймовыми легкосплавными дисками, электроприводом поясничной поддержки водительского кресла и памятью настроек сиденья и зеркал. Переднеприводный вариант дополнительно получил автоматическое управление дальним светом и ассистент движения в пробках.

Jeland J7 оснащается 1,6-литровым турбомотором и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Переднеприводная модификация развивает 150 л.с. и расходует в среднем 7,1 л топлива на 100 км. Версия с полным приводом имеет мощность 186 л.с., а заявленный расход составляет 8,1 л на 100 км.

В комплектацию входят панорамная крыша, электропривод багажника с бесконтактным открытием, климатическая подсветка салона, мультимедийная система с экраном 13,2 дюйма и цифровая приборная панель на 10,25 дюйма. Также предусмотрены беспроводная зарядка, аудиосистема с восемью динамиками и камеры кругового обзора.

За безопасность отвечают адаптивный круиз-контроль, контроль слепых зон и удержание автомобиля в полосе. Для зимы предусмотрен подогрев сидений обоих рядов, руля, лобового стекла и форсунок омывателя.

Гарантия на Jeland J7 действует три года или до пробега 100 000 км. После этого предусмотрена дополнительная техническая поддержка еще на два года либо до 150 000 км.