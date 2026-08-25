Сентябрь 2026 будет очень насыщенным: ожидаются iPhone 18 Pro, складной iPhone, Vivo X500, Oppo Find X10, Huawei Mate 90, Xiaomi 18 и другие модели

Сентябрь должен стать один из самых насыщенных месяцев для рынка смартфонов в истории. По словам известного инсайдера Digital Chat Station, сразу несколько производителей готовят крупные премьеры.

В сегменте складных устройств ожидаются трехсекционный Huawei Mate XT 2 и широкий складной смартфон Xiaomi 18 Fold. Появление Xiaomi 18 Fold в сентябре уже подтверждается сообщениями о начале предварительных заказов, а релиз ожидается в том же месяце, что и у складного смартфона Apple.

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На сентябрь также нацелены серии Vivo X500, Oppo Find X10 и Xiaomi 18. Причем Vivo уже официально подтвердила дебют X500 в сентябре.

Одновременно ожидается обновление ключевых мобильных платформ: Xiaomi Xring O3, Apple A20, MediaTek Dimensity 9600, Snapdragon 8 Elite Gen 6 и новый Huawei Kirin.

Отдельно стоит Apple: ожидается презентация iPhone 18 Pro и первого складного iPhone. По текущим данным, складной iPhone может дебютировать в сентябре, хотя его доступность на старте может быть ограниченной.