Представлена доступная мультиварка Xiaomi Mijia Smart IH Rice Cooker 2

Xiaomi представила многофункциональную рисоварку Mijia Smart IH Rice Cooker 2 с нагревом 3D IH и двумя вариантами объема — 3 и 4 литра. Стоимость устройств составит 649 и 689 юаней соответственно, а предзаказы на Youpin стартуют 6 сентября.

Через приложение Mijia пользователям доступны более 100 облачных рецептов, а также настройка времени приготовления до 24 часов и поддержание тепла до 12 часов.