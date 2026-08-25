Представлена доступная мультиварка Xiaomi Mijia Smart IH Rice Cooker 2

Пользователям доступны более 100 облачных рецептов

Комфортный дом

Xiaomi представила многофункциональную рисоварку Mijia Smart IH Rice Cooker 2 с нагревом 3D IH и двумя вариантами объема — 3 и 4 литра. Стоимость устройств составит 649 и 689 юаней соответственно, а предзаказы на Youpin стартуют 6 сентября.

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Источник изображения: Xiaomi/ithome

Через приложение Mijia пользователям доступны более 100 облачных рецептов, а также настройка времени приготовления до 24 часов и поддержание тепла до 12 часов.

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