Быстрая зарядка оказалась не главным врагом батареи электромобиля: что на самом деле вредит аккумулятору

Исследование канадской компании Geotab, охватившее 22 700 электромобилей 21 модели, показало, что регулярная быстрая зарядка оказывает на ресурс батареи меньшее влияние, чем принято считать.

Автомобили, редко использовавшие быструю зарядку, теряли в среднем около 1,5% емкости в год. Для машин, которые заряжались в основном на быстрой зарядке, показатель составлял около 2,5% в год.

В среднем батареи электромобилей деградируют примерно на 2,3% ежегодно, поэтому спустя восемь лет аккумулятор в среднем способен сохранять более 80% первоначальной емкости. Даже при экстремальной эксплуатации с частой зарядкой высокой мощностью деградация достигала всего около 3% в год.

Другой независимый анализ 92 автомобилей дал схожий результат. Машины, заряжавшиеся быстро не более трех раз в месяц, через три года сохраняли в среднем 93,9% емкости. При более чем десяти быстрых зарядках в месяц показатель составлял 92,5%.

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При этом сама технология быстрой зарядки действительно создает дополнительную нагрузку на аккумулятор: высокий ток увеличивает нагрев и может способствовать осаждению лития. Однако современные системы контролируют состояние батареи и обычно автоматически снижают мощность после достижения примерно 80% заряда.

Сильнее навредить аккумулятору может зарядка высокой мощностью на морозе, немедленная быстрая зарядка перегретой батареи после длительного пребывания под солнцем, а также продолжительное хранение автомобиля с полностью разряженной или полностью заряженной батареей.