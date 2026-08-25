Philips представила дешевый монитор с VA-панелью и частотой 120 Гц за 63 доллара

Время отклика составляет до 4 мс GTG или 1 мс MPRT

Компания Philips представила монитор 22E2N1100LS начального уровня. Новинка получила 21,5-дюймовую VA-панель с разрешением Full HD и сейчас продается за 429 юаней или 63 доллара.

Монитор поддерживает частоту обновления 100 Гц с возможностью разгона до 120 Гц. Время отклика составляет до 4 мс GTG или 1 мс MPRT. Заявлены яркость до 250 нит, контрастность 4000:1 и углы обзора 178 градусов по горизонтали и вертикали.

Панель отображает 16,7 млн цветов, обеспечивает охват 99,6% пространства sRGB и 90% DCI-P3. Для более комфортной работы предусмотрены технологии снижения интенсивности синего света и устранения мерцания, а также режим EasyRead для чтения текста и SmartContrast с автоматической настройкой изображения.

Для подключения доступны HDMI 1.4 с поддержкой Full HD при 120 Гц и VGA, рассчитанный на разрешение 1920 × 1080 при 75 Гц.