Мини-ПК объемом менее 0,75 л на базе Ryzen 5 6600H. Представлен Peladn WO7

Компания Peladn представила компактный мини-ПК WO7, построенный на мобильном процессоре AMD Ryzen 5 6600H. Новинка получила 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5-6400 и два слота M.2 с поддержкой PCIe 4.0 ×4.

Корпус компьютера имеет размеры 130 × 127 × 46,9 мм, а объем составляет менее 0,75 л при массе около 500 г. Для беспроводной связи предусмотрены Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3.

Набор разъемов включает три USB-A со скоростью до 10 Гбит/с, USB-C 10 Гбит/с с поддержкой DisplayPort Alt Mode, еще один USB-A со скоростью 480 Мбит/с, два гигабитных Ethernet-порта, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 и комбинированный 3,5-мм аудиоразъем.