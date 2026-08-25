5 ГГц не помогли: Snapdragon 8 Elite Ultra Gen 6 неожиданно оказался слабее предшественника в Geekbench

Первый результат Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (Snapdragon 8 Elite Ultra Gen 6) оказался неожиданно слабым: в Geekbench 6.7 инженерный образец набрал 3434 балла в однопоточном и 9334 балла в многопоточном тестах.

Для сравнения, Snapdragon 8 Elite Gen 5 в iQOO 15 показывает около 3649 и 10 682 баллов соответственно. Таким образом, новый чип пока уступает предшественнику по обоим показателям.

Тестирование проводилось на смартфоне iQOO с модельным номером V2606A. Процессор обозначен как SM8975 и, согласно предыдущим утечкам, производится по 2-нм техпроцессу TSMC N2P. Конфигурация включает два производительных, три средних и три энергоэффективных ядра.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

При этом частоты выглядят впечатляюще. Два основных ядра работают на частоте до 5,01 ГГц — это первый мобильный чип, достигший отметки в 5 ГГц. Три производительных ядра разгоняются до 4,03 ГГц, а три энергоэффективных — до 3,74 ГГц. За графику отвечает новый Adreno 850.

Впрочем, делать выводы о реальной производительности пока рано. Перед нами инженерный образец, а его программное обеспечение и управление энергопотреблением еще могут быть далеки от финальной версии. Поэтому к моменту выхода серийных смартфонов показатели Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 могут заметно измениться.