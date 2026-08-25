SpaceXAI Илона Маска улучшит Grok с помощью платформы Nvidia Vera Rubin

Компания Nvidia сегодня объявила, что SpaceXAI будет использовать процессоры Nvidia Vera для ускорения работы приложений искусственного интеллекта следующего поколения.

Приложения искусственного интеллекта, использующие агентный подход, все чаще полагаются на центральные процессоры для управления инструментами, выполнения кода, обработки данных и запуска симуляций между вызовами моделей.

SpaceXAI будет использовать Vera для ускорения этих рабочих нагрузок, помогая агентам ИИ действовать быстрее, одновременно обеспечивая бесперебойную работу графических процессоров и их полную загрузку.

Компания SpaceXAI планирует расширить свою инфраструктуру искусственного интеллекта, лежащую в основе Grok на базе Nvidia Vera Rubin , а также вывести оптимизированную платформу Vera Rubin NVL72 в космос с помощью спутника Starmind.

Ранее сообщалось, что SpaceX планирует уже в четвертом квартале 2027 года отправить на орбиту первую стойку для центра обработки данных, созданную совместно с Nvidia. Об этом заявил Илон Маск. По его словам, система оптимизирована для работы в космосе.

«Агентный ИИ требует нового типа вычислительной системы — такой, которая создана не только для генерации ответов, но и для выполнения действий, — сказал Иэн Бак, вице-президент по гипермасштабным и высокопроизводительным вычислениям в Nvidia. — Vera предоставляет агентам ИИ производительность ЦП, необходимую для действий в реальном времени — выполнения кода, обработки данных и координации сложных задач. SpaceXAI переносит эту архитектуру из огромных фабрик ИИ на следующий рубеж вычислительных технологий на орбите».

«Vera обеспечивает нам производительность ЦП и пропускную способность памяти, необходимые для выполнения огромных объемов оркестровки, кода и обработки данных, в то время как графические процессоры продолжают выполнять свои основные функции, — сказал Майк Николлс, президент SpaceXAI. — Это означает более высокую производительность агентов ИИ и более эффективную работу от каждого ватта вычислительных ресурсов».

Nvidia Vera — первый процессор, созданный для агентов искусственного интеллекта, предназначенный для ускорения ресурсоемких задач, связанных с выводом моделей, — от использования инструментов и выполнения кода до обработки данных, оркестровки и моделирования.

Nvidia Vera оснащен 88 ядрами Olympus, разработанными Nvidia, технологией Nvidia Spatial Multithreading и высокоскоростной памятью LPDDR5X, обеспечивающей пропускную способность до 1,2 ТБ/с. Vera позволяет выполнять задачи до 1,8 раз быстрее по сравнению с процессорами x86 в таких рабочих нагрузках, как агентный ИИ, обучение с подкреплением и обработка данных.