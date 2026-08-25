Автопилоту Tesla не нужны не только разметка, но и дорога: он отлично едет по грязи, траве и бездорожью

Tesla Model Y продемонстрировала автономное движение по грунтовой дороге, траве и неровному бездорожью. Видео из салона автомобиля опубликовал Сойер Меррит.

На записи видно, как машина самостоятельно движется по пересеченной местности без вмешательства водителя. Центральный экран в режиме реального времени отображает работу FSD и корректно отслеживает траекторию движения даже за пределами обычной асфальтированной дороги.

Система автономного вождения Tesla FSD способна ориентироваться не только на городских улицах и шоссе, но и на более сложных участках с грунтовым покрытием, травой и неровным рельефом.

Это означает, что роботакси Tesla смогут самостоятельно добираться до мест, куда обычная дорожная инфраструктура не проложена.