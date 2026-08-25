Представлен новый внедорожник Haval H9 с тремя блокировками и шноркелем на высоте 1,8 м

Great Wall Motor представила в Китае специальную версию внедорожника Haval H9 под названием Li Hun (Soul of Power, «Душа силы»). Новинка получила доработанную внешность, расширенное внедорожное оснащение и два варианта силовых установок.

Рекомендованная цена Haval H9 Li Hun составляет 239 900–257 900 юаней, однако на старте продаж действует специальная цена — 214 900–232 900 юаней, или примерно $31 600–34 100.

Автомобиль получил новую решетку радиатора, светодиодные дневные ходовые огни Light Blade, рельефный капот, 18-дюймовые колеса и внедорожные шины 265/65 R18. В салоне установлены 15,6-дюймовый экран разрешением 2,5K и мультимедийная система Coffee OS 3 с голосовым помощником Coffee GPT. Также предусмотрены Apple CarPlay, Huawei HiCar и Iccoa Carlink.

Габариты внедорожника — 5070 × 1976 × 1960 мм, колесная база — 2850 мм. Объем багажника составляет 791 л, а при сложенных задних сиденьях увеличивается до 1814 л.

Покупателям предложат бензиновый 2,0-литровый турбомотор мощностью 221 л.с. с 8-ступенчатым автоматом или 2,4-литровый дизель мощностью 184 л.с. с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Внедорожная версия получила девять режимов движения, блокировки переднего и заднего дифференциалов, механическую блокировку Mlock, систему разворота на месте и круговой обзор 540°. Клиренс составляет 236 мм, угол въезда — 32°, съезда — 26°, а глубина преодолеваемого брода достигает 800 мм. Опциональный шноркель увеличивает высоту воздухозабора до 1794 мм.