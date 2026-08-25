Маск был прав? Geely отзывает почти 93 000 автомобилей из-за неисправных лидаров

Geely объявила масштабный отзыв автомобилей в Китае из-за неисправностей лидаров, связанных с производственным дефектом микросхем. Всего под кампанию попадут 92 915 машин пяти моделей.

Основной отзыв затрагивает 74 037 автомобилей Lynk & Co 900, 10 EM-P, 07 и 08, выпущенных с 8 января по 12 декабря 2025 года. Еще 18 878 автомобилей приходится на Geely Galaxy M9.

Причиной стала неисправность микросхемы внутри LiDAR, которая могла быть повреждена на этапе производства. В результате при использовании комплекса систем помощи водителю датчик способен некорректно распознавать некоторые объекты, а также не выдавать необходимые предупреждения или неправильно реагировать на них в определенных условиях.

Geely намерена бесплатно заменить неисправные лидары. Проблемы начали массово обсуждаться владельцами еще в июне: пользователи сообщали об ошибках переднего лидара и последующей блокировке функций продвинутого помощника вождения.

Илон Маск много раз высказывался негативно о лидарах, однажды назвав их «бесполезной затеей». Миллиардер придерживается мнения, что они не нужны для эффективного автономного вождения. Недавно стало известно, что Volvo официально прекращает использование датчика LiDAR в двух своих автомобилях.