Доступный 5G-смартфон с экраном 120 Гц, IP64, камерой 50 Мп и Android 16 за $165. Представлен Lava Virat V1 Pro 5G

Индийская компания Lava представила смартфон Virat V1 Pro 5G. Новинка получила крупный экран, 5G-чип Unisoc и актуальную версию Android.

Смартфон оснащен 6,75-дюймовой ЖК-панелью с разрешением 720 × 1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц. За производительность отвечает Unisoc T8200 в сочетании с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Основная камера получила разрешение 50 Мп. Также заявлены защита корпуса от пыли и воды по степени IP64 и предустановленная операционная система Android 16.

Габариты устройства составляют 168,29 × 77,64 × 8,68 мм, масса — 207 г. Покупателям доступны темно-синяя и белая версии.

В Индии Lava Virat V1 Pro 5G оценен в 15 999 рупий или 165 долларов.