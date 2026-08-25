7 лет обновлений: GrapheneOS появится на смартфонах Lenovo Motorola

Сначала на моноблоках

GrapheneOS Foundation объявила, что «ориентированная на конфиденциальность мобильная операционная система с открытым исходным кодом» GrapheneOS будет поддерживать смартфоны Lenovo Motorola в следующем году.

Команда разработчиков первоначально будет отдавать приоритет поддержке традиционных флагманских моделей Motorola в форм-факторе моноблока, а затем расширит поддержку на устройства со складными экранами.

По сравнению с обычными системами на базе Android, GrapheneOS уделяет больше внимания механизмам безопасности на аппаратном уровне. Система добавляет функции защиты конфиденциальности на системном уровне, предоставляя пользователям больший контроль над своими личными данными.

Устройства Motorola, работающие под управлением GrapheneOS, будут получать семь лет полных системных обновлений.