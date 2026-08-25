Мини-ПК на Intel Panther Lake с 32 ГБ ОЗУ и тремя M.2. Представлен Minisforum M2 Pro
От 1439 долларов
Minisforum начала международные продажи мини-ПК M2 Pro на базе процессора Intel Core Ultra третьего поколения. Пока доступна только одна конфигурация с чипом Core Ultra X7 358H, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD на 1 ТБ.
В США стоимость компьютера начинается от 1439 долларов, а в Европе — от 1519 евро.
M2 Pro получил корпус размером 195 × 195 × 47,5 мм и весит 1,39 кг. Встроенная память работает со скоростью 7467 МТ/с. Для накопителей предусмотрены три слота M.2 2280 емкостью до 8 ТБ каждый: два используют PCIe 4.0 x4, еще один — PCIe 4.0 x1.
В оснащение также входят Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0. Набор проводных интерфейсов включает Ethernet 10 Гбит/с, Ethernet 2,5 Гбит/с и сразу три порта USB4 с пропускной способностью до 40 Гбит/с.
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