Представлен умный фонтан-поилка Xiaomi для животных

Новинка уже вышла в Китае

Xiaomi начала продажи Mijia Smart Pet Water Fountain 2 Sterilization Edition — автоматического фонтана-поилка для домашних животных с системой очистки и УФ-стерилизацией. Стоимость устройства в Китае составляет 199 юаней.

Устройство получило резервуар объемом 3 л. Производитель утверждает, что встроенная система УФ-С обеспечивает 99% стерилизации воды. Дополнительно используется четырехступенчатая фильтрация с микропористым полипропиленом, активированным углем, ионообменной смолой и антибактериальным фильтром.

Корпус имеет защиту IPX7 и оснащен прозрачным окном для контроля уровня воды. Наклонная чаша должна уменьшать нагрузку на шею животного. Насос автоматически отключается при нехватке воды.

За работу устройства отвечает аккумулятор емкостью 4000 мА•ч, которого, по данным Xiaomi, хватает до 90 дней. Предусмотрены три режима: подача воды по датчику, периодическая и непрерывная подача. Последняя требует подключения к питанию.

Уровень шума составляет около 30 дБ. Гаджет подключается к приложению Xiaomi Mi Home, через которое можно получать уведомления об уровне воды, состоянии фильтра и энергопотреблении.