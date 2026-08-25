До презентации первого складного iPhone и iPhone 18 Pro представят Huawei Mate XT 2 с HarmonyOS 7

Huawei официально объявила дату презентации нового складного смартфона Mate XT 2 Ultimate Design. Устройство представят 7 сентября в рамках крупного мероприятия компании, посвященного новым продуктам и HarmonyOS 7.

Mate XT 2 станет преемником первого смартфона Huawei с тройным складыванием. Компания пока не раскрывает характеристики и дизайн новинки, ограничившись промо-постером с абстрактной графикой в стилистике HarmonyOS 7.

Ожидается, что презентация окажется масштабной: Huawei называет ее мероприятием по запуску продуктов для всех сценариев использования, поэтому вместе с Mate XT 2 могут показать и другие устройства. В частности, в тот же день ожидается выход широкоформатного смартфона Pura X View.

Дата презентации Huawei выбрана практически накануне ожидаемого анонса новых флагманов Apple. По предварительным данным, iPhone 18 Pro и первый складной смартфон Apple могут дебютировать 9 сентября, однако Apple пока официально эту дату не подтверждала.