Представлен ультрабук Acer Go Air с Core 5 320 и экраном 120 Гц

При толщине всего 12,99 мм ноутбук весит 1,19 кг

Acer представила ультрабук Go Air на базе процессора Intel Core 5 320. Ноутбук получил 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и SSD на 512 ГБ.

Обычная цена составляет 4999 юаней, однако с учетом государственной субсидии в Китае она снижается до 4249,15 юаня.

Модель представляет собой китайскую версию Swift Air 14 (SFA14-I31), которая на международном рынке выпускается в четырех цветах: зеленом, синем, розовом и фиолетовом.

Ультрабук оснащен 14-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 × 1200 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью 350 нит. Экран поддерживает широкий цветовой охват и раскрывается на 180 градусов. Также предусмотрены стеклянный тачпад и два порта Thunderbolt 4.

Корпус изготовлен методом литья под давлением с последующей обработкой на станке с ЧПУ. При толщине всего 12,99 мм ноутбук весит 1,19 кг. В оснащение также входят четыре динамика и аккумулятор емкостью 70 Вт•ч.