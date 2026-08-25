Охлаждает помещение через 30 секунд после включения и рассчитан на 80 м². Представлен вертикальный кондиционер Xiaomi

Воздух подается на расстояние до 17 м, угол обдува достигает 115°

Xiaomi представила мощный вертикальный кондиционер для помещений площадью до 80 м². Модель получила максимальную мощность охлаждения 13,2 кВт и обогрева 17,25 кВт, причем производитель заявляет начало охлаждения всего через 30 секунд после включения, а нагрева — через минуту.

Устройство относится к первому классу энергоэффективности и имеет коэффициент APF 3,75. По оценке Xiaomi, за год эксплуатации кондиционер позволяет экономить около 972 кВт•ч электроэнергии.

За циркуляцию воздуха отвечает крупный вентилятор диаметром 120 мм, обеспечивающий поток до 1850 м³/ч. Воздух подается на расстояние до 17 м, угол обдува достигает 115°. Предусмотрены вертикальная и горизонтальная регулировка потока.

Кондиционер имеет размеры 346 × 1868 × 434 мм и весит 30 кг. Он поддерживает управление через приложение Xiaomi Mi Home и голосового ассистента.