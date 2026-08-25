180 TOPS, 8K, до 4 ТБ SSD и 40 Гбит/с — со скидкой $600. Представлен компактный мини-ПК Acemagic

Компания Acemagic выпустила мини-ПК F2A на новом процессоре Intel Core Ultra X7 358H. Устройство получило 16-ядерный чип, интегрированную графику Arc B390 и мощную AI-подсистему, обеспечивающую до 180 TOPS совокупной производительности.

Процессор изготовлен по техпроцессу Intel 18A и оснащен NPU производительностью 50 TOPS. Графика Xe3 располагает 12 вычислительными ядрами и поддерживает трассировку лучей, XeSS, а также аппаратное кодирование и декодирование AV1.

При габаритах всего 128 × 128 × 37 мм компьютер оснащен 32 ГБ распаянной LPDDR5X и SSD NVMe на 1 ТБ. Для расширения предусмотрены два слота M.2 2280 — PCIe 4.0 и PCIe 5.0 — суммарно можно установить до 4 ТБ.

Набор интерфейсов включает USB4 со скоростью до 40 Гбит/с и поддержкой внешней видеокарты, два 2,5-гигабитных Ethernet, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Также предусмотрены HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 и несколько USB-портов.

F2A способен одновременно работать с четырьмя мониторами, включая дисплей с разрешением 8K. Мини-ПК поставляется с Windows 11 Pro, но поддерживает Linux и Ubuntu.

На этапе предзаказа стоимость Acemagic F2A составляет $1100 вместо заявленных $1700. Поставки должны начаться 31 августа.