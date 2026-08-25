«Джеймс Уэбб» раскрыл тайну «черных звезд»: они прячутся в крошечных галактиках с миллиардом Солнц

Астрономы исследовали 217 загадочных «тусклых красных точек» ранней Вселенной, обнаруженных телескопом «Джеймс Уэбб», и выяснили, что эти объекты находятся в центре сверхкомпактных древних галактик. Их средний диаметр составляет всего около 685 световых лет — в 2,5–3 раза меньше типичных галактик того же периода.

Особый интерес представляют так называемые «черные звезды» — сверхмассивные черные дыры, окруженные раскаленным газом. По крайней мере два подобных объекта уже были обнаружены среди «красных точек».

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Исследователи объединили изображения 217 объектов, чтобы получить более четкую картину их окружения. Выяснилось, что центральные объекты находятся внутри настоящих галактик, сопоставимых по размерам с крупными звездными скоплениями Млечного Пути. При этом масса содержащихся в них звезд достигает в среднем 1,05 млрд солнечных масс.

Результаты ставят под сомнение предположение, что «тусклые красные точки» могут быть одиночными сверхмассивными черными дырами. По мнению ученых, перед нами крайне компактные галактики ранней Вселенной, внутри которых скрывались необычные сверхмассивные объекты.