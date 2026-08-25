Новый смартфон с топовым чипом Dimensity показал возможности до анонса. Предположительно, это Vivo X500 Pro Max

В базе Geekbench появился пока не представленный смартфон Vivo с процессором MediaTek MT6995(ENG), который, предположительно, является будущим Dimensity 9600 Pro. Тестирование раскрыло ключевые особенности чипа еще до его официального анонса.

Процессор получил необычную восьмиядерную конфигурацию 2+3+3. Два самых производительных ядра способны работать на частоте до 4,55 ГГц, еще три — до 4,35 ГГц, а три энергоэффективных имеют базовую частоту 3,1 ГГц. В протестированном инженерном образце производительные ядра были ограничены частотой 2,8 ГГц, поэтому результат Geekbench не отражает максимальные возможности чипа.

Такая схема может стать первой для флагманских процессоров Dimensity с двумя сверхкрупными производительными ядрами. За графику отвечает Mali-G2-Ultra-NX MC12, а объем оперативной памяти тестового смартфона составляет 12 ГБ.

По предварительным данным, Dimensity 9600 Pro будет выпускаться по 2-нм техпроцессу TSMC N2P. Ожидаемые результаты инженерных образцов в Geekbench 6 составляют около 4200–4300 баллов в однопоточном и 12 000–12 500 баллов в многопоточном тестах.

Официальный анонс чипа ожидается в сентябре, а Vivo X500 Pro Max может одним из первых смартфонов получить новый процессор.