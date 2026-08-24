TP-Link, Keenetic и Huawei. Какие роутеры покупают россияне, рассказали в «М.Видео»

В «М.Видео» подсчитали, что в первом полугодии 2026 года роутеры стали крупнейшей категорией коммуникационных устройств, заняв 56% рынка в штуках и 62% в денежном выражении.

Всего за январь–июнь россияне приобрели 4,97 млн сетевых устройств на 17,96 млрд рублей. Продажи в штуках выросли на 9,4%, тогда как объем рынка в деньгах снизился на 1%.

Покупатели все чаще выбирают более доступные модели. Доля устройств стоимостью 1100–2150 рублей выросла с 23% до 25%, а сегмента 2150–3690 рублей — с 24% до 26%. При этом доля самых дешевых устройств до 1100 рублей сократилась с 26% до 24%.

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Лидером рынка стал TP-Link, увеличивший долю с 11% до 20% в штуках и с 13% до 20% в деньгах. Второе место занял Keenetic вместе с Netcraze — 10% и 18% соответственно. В пятерку также вошли Huawei, Mi и Cudy.

Одновременно россияне стали чаще покупать репитеры: их доля выросла с 4% до 7% в штуках и с 2% до 4% в деньгах. Пользователи предпочитают расширять покрытие Wi-Fi, не меняя основной роутер.