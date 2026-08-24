Изогнутый AMOLED-экран с частотой 120 Гц, защита IP69 и огромная батарея на 7050 мА·ч. Представлен смартфон Vivo V80 Lite 5G

Vivo представила в Пакистане новый V80 Lite 5G. Смартфон получил 6,83-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц, плотностью 449 ppi и пиковой яркостью до 3000 нит. За работу устройства отвечает OriginOS 6 на базе Android 16.

Аппаратной основой стал 4-нм процессор MediaTek Dimensity 7360-Turbo. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 8 ГБ, встроенной UFS 3.1 — 128 или 256 ГБ. Предусмотрена возможность виртуального расширения ОЗУ еще на 8 ГБ.

Главной особенностью смартфона стала батарея емкостью 7050 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 44 Вт. Также предусмотрена функция bypass charging, позволяющая питать устройство непосредственно от зарядного устройства.

Основная камера получила 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX852. В дополнение установлена 2-мегапиксельная камера для создания эффекта боке и кольцевая LED-вспышка. Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп.

Среди других особенностей — стереодинамики, подэкранный сканер отпечатков, Bluetooth 5.4, двухдиапазонный Wi-Fi и USB Type-C 2.0. Корпус защищен по IP68 и IP69 и соответствует требованиям MIL-STD-810H.

Vivo V80 Lite 5G предлагается в цветах Sapphire Blue и Silk White. Версия 8/128 ГБ стоит около $450, а модель 8/256 ГБ — примерно $525.