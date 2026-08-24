Nvidia проведёт презентацию 25 августа: ожидается запуск Nvidia DLSS 4.5 Ray Reconstruction

Кроме того, Nvidia может рассказать о развитии DLSS 5

Nvidia объявила дату трансляции GeForce On Community Update в рамках Gamescom 2026. Эфир состоится 25 августа в 17:00 и будет доступен на официальных каналах компании в YouTube и Twitch.

Основное внимание Nvidia намерена уделить программным технологиям GeForce, графическим функциям и играм с поддержкой RTX. Точный список новинок пока не раскрывается, однако главным кандидатом на анонс считается DLSS 4.5 Ray Reconstruction.

Интерес к технологии усилился после обнаружения нового профиля Preset F в бета-версии Call of Duty: Modern Warfare 4. Энтузиасты сообщили о снижении шлейфов и повышении четкости изображения в динамических сценах.

Кроме того, Nvidia может рассказать о развитии DLSS 5, платформе RTX Spark на базе Arm для компактных компьютеров и ноутбуков, а также технологии снижения задержки Reflex 2.