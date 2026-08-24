Tesla отремонтирует почти 3 млн автомобилей наклейками и обновлением ПО

Массовый отзыв затрагивает Model 3 и Model Y из-за недостаточно заметных аварийных механизмов открытия дверей. Tesla бесплатно установит предупреждающие наклейки и изменит алгоритм работы автомобиля после ДТП.

Китайские регуляторы объявили отзыв около 7 млн автомобилей разных марок, из которых на Tesla приходится 2 975 910 машин. В их числе более 1,9 млн Model Y и свыше 970 тыс. Model 3.

Проблема связана с тем, что пассажиры и спасатели могут не сразу обнаружить механические фиксаторы аварийного открытия дверей, особенно после серьезной аварии и отключения низковольтной системы автомобиля.

Для устранения проблемы Tesla добавит на аварийные фиксаторы более заметные предупреждающие наклейки, а также выпустит обновление «по воздуху». После ДТП программное обеспечение будет автоматически инициировать опускание окон, что должно упростить эвакуацию пассажиров и доступ спасателей в салон.

С 1 января 2027 года в Китае также вступит в силу новый обязательный стандарт, требующий наличия механических механизмов открытия на всех дверях автомобилей.