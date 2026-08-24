30 кВт мощности для зарядки внешних аккумуляторов за считанные минуты. Представлен необычный внедорожник Great Wall

Great Wall Motors показала на автосалоне в Чэнду специальную версию Hi4-T Pilot Edition — коммерческий автомобиль, созданный для операторов дронов. Новинка ориентирована на сельскохозяйственные работы, грузовые операции и другие задачи вдали от стационарной инфраструктуры, где пилотам приходится решать проблему автономного питания техники.

Главная особенность автомобиля — возможность зарядки других устройств при мощности 30 кВт. По данным Great Wall, две высокоемкие батареи для дронров можно полностью зарядить всего за 8–9 минут. Машина также поддерживает одновременную зарядку и разрядку мощностью 27 кВт, благодаря чему двигатель может продолжать обеспечивать оборудование энергией даже при низком заряде тяговой батареи.

Hi4-T Pilot Edition оснащен аккумулятором на 33,1 кВт⋅ч и топливным баком объемом 75 л. При полностью заправленном баке и заряженной батарее общий запас энергии достигает 223 кВт⋅ч, что позволяет работать в течение всего дня без дополнительной подзарядки.

Для подключения техники предусмотрены два разъёма мощностью 30 и 6 кВт, а собственную батарею автомобиля можно зарядить с 30% до 80% за 18 минут при пиковой мощности 110 кВт.